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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 كيلو كيتامين.. حبس عصابة المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية -، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الكيتامين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومشغولات ذهبية، ومسدس صوت، و3 قطع سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، بالإضافة إلى جهازي تغليف أكياس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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