وزير الزراعة: التوسع الافقي بشمل محافظات الجمهورية.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "هذه الاستراتيجية استهدفت الحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، وأيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تضم كافة الأنشطة المتربطة".

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "الاستراتيجية شملت أيضا تحسين مستوى معيشة السكان الزراعيين، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي".

وتابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "التوسع الافقي شمل كل محافظات الجمهورية وكل أنحاء الجمهورية"، لافتا: "اصلاح الفدان يتكلف أكثر من 250 ألف جنيه".