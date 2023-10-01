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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

يكتشف العديد من الأمور
يكتشف العديد من الأمور الصادمة.. مقطع فيديو لمسافر يخفي كامي

أثار لجوء أحد المسافرين وهو منشئ محتوى ويدعى “كاز سوير” إلى فكرة مبتكرة لمعرفة ما يحدث لأمتعته في المطار الكثير من الجدل، وذلك بعدما قام بتثبيت كاميرا صغيرة وذلك على حقيبته، ليكتشف العديد من الأمور الصادمة عن رحلته.

وأدخل “كاز سوير” الكاميرا وأخفاها في حقيبته وذلك في مطار دنفر الدولي الأمريكي وذلك وفقا لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق ياهو وحقق ملايين المشاهدات.

وأشار كاز سوير إلى أنه يهدف لتسجيل الرحلة الكاملة لحقيبته، وذلك من مكتب تسجيل الوصول إلى حزام الأمتعة، وذلك ليكتشف العديد من الحقائق الصادمة في الرحلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية لم يصادر الموظفون الكاميرا، ما يعني أن سوير بإمكانه نشر مجموعة اللقطات القصيرة والتي حصل عليها، والحصول على أكثر من نصف مليون إعجاب. 

وقد انتقد الكثيرون اختيار سوير للكاميرا، حيث يتناقض اللون الأبيض للكاميرا بشكل صارخ مع حقيبته السوداء.. 

كاميرا صغيرة حزام الأمتعة

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