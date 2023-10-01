مزق حجاب امرأة مسلمة.. دعو قضائية ضد مطعم شهير في أمريكا

تم رفع دعوى قضائية ضد مطعم شهير في أمريكا بتهمة الكراهية الدينية من قبل وكالة فيدرالية نيابة عن موظفة مسلمة تزعم أن مساعد المدير قام بتمزيق حجابها فى فرع المطعم بمدينة كانساس بولاية ميسوري.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات المتحدة لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة وتزعم المحكمة الجزئية في كانساس أن أريج سعيفان تعرضت لمضايقات من قبل مساعد مدير، الذي كان يطلب منها بشكل مستمر، على مدى عدة أسابيع، خلع حجابها وإظهار شعرها له، على الرغم من توضيحها أن طلباته غير لائقة.

وذكرت وثائق المحكمة أن المضايقات بلغت ذروتها عندما قام مساعد المدير بإمساك حجاب أريج وإزالته جزئيًا، مما أدى إلى كشف شعرها.

لم تتمكن شبكة “إن بي سي” الأمريكية من الوصول إلى مساعد المدير للتعليق وليس من الواضح ما إذا كان لديه تمثيل قانوني.

وبدأت المضايقات المزعومة في أوائل يوليو 2021 في مطعم “تشيبوتل” في لينيكسا، على بعد 20 دقيقة من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، عندما كانت سايفان تبلغ من العمر 19 عامًا.

وأوضحت أريج سيفان لمساعد المدير أنها ارتدت الحجاب بسبب معتقداتها الدينية وطلبه رؤية شعرها غير لائق.

وواصلت المديرة المساعدة مطالبة أريج بخلع حجابها، أحيانًا أمام موظفات أخريات، حوالي 10 إلى 15 مرة على مدار شهر، وفقًا للدعوى القضائية.