احتفاء بانتصارات أكتوبر المجيدة.. الصحفيين تنظم صالون تواصل الأجيال الأربعاء

احتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، صالون تواصل الأجيال تحت عنوان "الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي"، وذلك في السادسة مساء الأربعاء المقبل الرابع من أكتوبر.

ويعقد الصالون شهريا، بهدف التواصل بين أجيال مهنة الصحافة، ونقل خبرات الأساتذة الرواد إلى

الأجيال التالية.

مواصلة القتال على جبهة الوعي والتنوير

ويستضيف الصالون عددا من رواد المهنة الذين قاتلوا بالقلم على جبهة حرب تحرير سيناء، أكتوبر ١٩٧٣، وأبطال من المقاتلين أصحاب البطولات من قواتنا المسلحة، للاستفادة من دروس وروح انتصار أكتوبر في مواصلة القتال على جبهة الوعي والتنوير.

ويدعو أيمن عبدالمجيد مؤسس ومدير الصالون أساتذة وشباب المهنة للمشاركة في هذه الحلقة الخاصة، التي شارك فيها أبطال من الصحفيين الذين قاتلوا بالسلاح والقلم في حرب العزة والكرامة .