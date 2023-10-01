طفل مغربي يسقط في بئر عمقها 33 مترا

سقط طفل مغربي يبلغ من العمر 13 عاما، في بئر يبلغ عمقه 33 مترا إقليم اشتوكة آيت باها وسط غرب المملكة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن عناصر الحماية المدنية، تمكنت من إنقاذ الطفل إثر سقوطه في بئر مهجورة ومكشوفة، عمقها 33 مترا.

وسقط الطفل في البئر حينما كان يلهو مع أصدقائه، الذين هرعوا لإبلاغ أسرته وأخطروا السلطات المحلية، التي تحركت على عجل إلى مكان الحادث وانتشلوا الطفل، بحسب ما أوردته صحيفة "هسبريس" المغربي.

وأصيب الطفل بجروح بليغة، ووجهت السلطات المغربية تهمة القتل لصاحب البئر حيث طالبته من قبل بإغلاقة إلا أنه لم يمتثل لذلك.