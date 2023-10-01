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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: 177 مليار جنيه قيمة دعم توفير الأسمدة وتمويل صغار المزارعين

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم تأهيل أكثر من 5700 جمعية زراعية للتعامل مع التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة، وتطويرها.

وأكمل "السيد القصير" خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، :"نجحنا في توفر خريطة صنفية، لتحديد زراعة الأصناف الصالحة للزراعة في أماكن معينة، بالإضافة إلى خريطة التربة، حيث تم الانتهاء من تطبيقها في 5 محافظات لأول مرة.

وأضاف:" لدينا بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد، لحصر المحاصيل الزراعية بعيدا عن التعامل اليدوي، متابعا: لدينا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة لتسجيل كافة بيانات هيئة التعمير والمتعاملين معهم.

ولفت إلى أن الوزارة قدمت دعما كاملا لصغار المزارعين، حيث وفرنا دعما للأسمدة بإجمالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل المحاصيل لصغار المزارعين بإجمالي 77 مليار جنيه.

وفيما يخص مبادرات إعفاء الديون، أوضح أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى 400 ألف مواطن، بإجمالي 8 مليارات جنيه، منوها بأن وزارة الزراعة وفرت أكثر من 2 مليون متر أراضي للأهالي داخل القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة.

واسترسل: تم إنشاء 332 مجمع خدمي زراعي، و316 وحدة بيطرية و41 مركز تجميع ألبان و305 مركز إرشادي و 329 جمعية زراعية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

الزراعة منظومة الأسمدة حوكمة منظومة الأسمدة الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن

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