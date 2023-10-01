علام يهنئ المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2023 ـ 2024

تقدم نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة لجميع المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2023/ 2024.

وقال نقيب المحامين في التهنئة: «يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني الصادقة للزميلات والزملاء المحاميات والمحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والإنجازات والتقدم والرقي، ولنقابة المحامين أن تؤدي واجبها».

وتابع: «ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أوجه الدعوة الى كافة الزميلات والزملاء بالتمسك بقيم وتقاليد رسالة المحاماة العظيمة وأن يسود الاحترام والتقدير المتبادل كافة علاقاتنا وأوجه تعاملنا مع جميع أطراف منظومة العدالة لتظل راية المحاماة خفاقة عالية ، وموضع تقدير واحترام واجلال جميع ابناء الوطن».