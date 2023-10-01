برلماني: مقبلون على دور انعقاد برلماني ساخن ومفصلي

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن انطلاق جلسات البرلمان، وأبرز الملفات على طاولة البرلمان في انعقاده الرابع.



وقال إيهاب الطماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الأحد، إن أولى جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، انطلقت، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وأشار إيهاب الطماوي، إلى أننا مقبلون على دور انعقاد برلماني ساخن ومفصلي، لافتا إلى أن مجلس النواب مستمر في دورة التشريعي الرقابي مع مؤسسات الدولة.