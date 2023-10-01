بسبب خطر السيول.. توجيه عاجل من السلطات الليبية بإخلاء منازل هذه المنطقة

وجهت السلطات الليبية، اليوم الأحد، بإخلاء المنازل الموجودة بمسار الأودية بمنطقة "غات" وما حولها لتجنب خطر السيول المتوقعة.

وأمس، أصدرت السلطات الليبية تحذيرا شديدا من تهديد جديد يواجه مدن جنوب ليبيا بعد أسابيع قليلة من الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء العاصفة دانيال.

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية في ليبيا، هطول سيول في مناطق سبها وغات والجفرة وهون ومرزق والقطرون والفقها والهروج، بسبب السحب الرعدية والأمطار المتوقعة مساء اليوم، السبت، وغدا، الأحد، وبعد غد، الاثنين.

وقال المركز الوطنى للأرصاد الجوية، في بيان، إنه يتوقع تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار على فترات.