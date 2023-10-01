عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب خطر السيول.. توجيه عاجل من السلطات الليبية بإخلاء منازل هذه المنطقة

توجيه عاجل من السلطات
توجيه عاجل من السلطات الليبية بإخلاء منازل هذه المنطقة

وجهت السلطات الليبية، اليوم الأحد، بإخلاء المنازل الموجودة بمسار الأودية بمنطقة "غات" وما حولها لتجنب خطر السيول المتوقعة.

 

وأمس، أصدرت السلطات الليبية تحذيرا شديدا من تهديد جديد يواجه مدن جنوب ليبيا بعد أسابيع قليلة من الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء العاصفة دانيال.

 

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية في ليبيا، هطول سيول في مناطق سبها وغات والجفرة وهون ومرزق والقطرون والفقها والهروج، بسبب السحب الرعدية والأمطار المتوقعة مساء اليوم، السبت، وغدا، الأحد، وبعد غد، الاثنين.

سفير الاتحاد الأوروبي الجديد يبدأ مهمته في ليبيا

المعدات المصرية لإعمار درنة تصل إلى ليبيا.. فيديو

وقال المركز الوطنى للأرصاد الجوية، في بيان، إنه يتوقع تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار على فترات.

ليبيا السلطات الليبية السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

إطلاق نار بمستوطنة عسائيل جنوب الضفة.. والمستوطنون يختبئون بمنازلهم

بسبب تصريح مقلق.. مرشح رئاسي أمريكي يوبخ بايدن

الداخلية التركية: العثور على اكتشاف خطير في مكان الهجوم الإرهابي بأنقرة

الداخلية التركية تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم الإرهابي في أنقرة

مستخدمو منصة «إكس» يلقنون وزير خارجية أمريكا درسا في التاريخ

طفل مغربي يسقط في بئر عمقها 33 مترا

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل من هجوم روسي كاسح يطيح بـ زيلينسكي

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

ترشيحاتنا

نصر أكتوبر المجيد .. تفاصيل لحظة استشهاد عاطف السادات ورد فعل الرئيس |فيديو

السيسي : السوق العالمي يستطيع استيعاب خريجي تخصصات الاتصالات

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

السيسي يفاجئ المصريين بشأن مخطط لإسقاط الدولة.. وهؤلاء المتهمون

أسرار جديدة عن خطة خداع إسرائيل في أكتوبر..فيديو

ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في حياة الأمريكيين.. وسنسحق بايدن "الفاسد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

في اليوم العالمى لها .. تعرف على فوائد تفل القهوة

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

فيديو

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ