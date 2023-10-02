نشاط قوي لصناعات الخدمات والبناء في الصين خلال سبتمبر

ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، أن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين توسع بوتيرة أسرع في سبتمبر المنصرم، ما يشير إلى أنشطة قوية في صناعتي الخدمات والبناء.

وأظهرت بيانات الهيئة أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين وصل إلى 51.7 في سبتمبر الفائت، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات

وبلغ المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 50.9 في سبتمبر، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، وفقا للهيئة.

وقال تشاو تشينغ خه، الإحصائي في الهيئة، إن قطاع الخدمات توسع بوتيرة أسرع خلال الفترة المذكورة، مضيفا أن مؤشرات الأنشطة التجارية في خدمات النقل المائي والبريد والخدمات النقدية والمالية وقعت عند نطاق أعلى من 55.

وأشار تشاو إلى أن قطاع البناء حافظ على نمو سريع في شهر سبتمبر الماضي، حيث نما المؤشر الفرعي لأنشطته التجارية بنسبة 2.4 نقطة مئوية ليبلغ 56.2.

وجاء المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات للأنشطة التجارية في قطاع البناء عند 61.8، ما يشير إلى تفاؤل قوي بين شركات البناء.

وأظهرت البيانات أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 50.2 في سبتمبر المنصرم، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع.