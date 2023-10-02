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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يروي مفاجآت عن خطة أكتوبر .. فيديو

صدى البلد

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج أن مصر شاركت في حرب أكتوبر 1973 بصفتها دفاعية، وتمكنت من تحقيق النصر الكبير على الجانب الإسرائيلي على الرغم من المد العسكري الهائل الذي شنته إسرائيل.

وكشف أيضا عن تفاصيل لحظات استشهاد عاطف السادات، مشيراً إلى رد فعل الرئيس السادات عندما تلقى الخبر، حيث أبدى اعتزازه بأن أول شهيد في حرب أكتوبر كان أحد أقربائه.

وأخيرا، أكد اللواء دكتور سمير فرج أن العقيد مهندس أركان حرب أحمد نبيه لا زال على قيد الحياة ويشارك في تكريم ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام، وأشاد بدوره في نجاح خطة الخداع الاستراتيجي وإشارته إلى تمويه العساكر والبطاطين لخداع الإسرائيليين.

 

أكتوبر 1973 الرئيس السادات اللواء دكتور سمير فرج انتصارات أكتوبر أول شهيد فى حرب أكتوبر الجانب الإسرائيلي

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