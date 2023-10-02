السابليه من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تقديمها بالمدارس، حيث نقدم لكي اليوم طريقة عمل السابلية بأقل التكاليف.

المقادير

نص كيلو دقيق

ربع كيلو زبدة

كوب الا ربع سكر بودره

ملعقه صغيره فانيليا سائله

نص ملعقه صغيره بيكنج بودر

رشة ملح

٢بيضه

الطريقة

نخفق السمن مع السكر، مع التقليب جيداً ثم إضافة البيض والفانيليا مع التقليب حتى تمتزج المكونات، ثم إضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح مع التقليب حتى الحصول على عجينة. وبعد إتمام الخطوات السابقة، توضع العجينة نصف ساعة في الثلاجة ، ونفردها بين كيسين تلاجه وبعد الانتهاء، من الفرد تشكيل دوائر صغيرة من العجينة

فرن متسخن مسبقا درجة حرارة ١٧٠

التنزين

مربي أو شكولاتة حسب الرغبة