بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها.

وأطلت نرمين الفقي بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية فستان لامع.

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام فستان لامع باللون الموف وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز نرمين الفقي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

تكريم مدحت صالح وحنان مطاوع وخالد زكي بافتتاح مهرجان الإسكندرية ... حميدة وليلى علوي ونرمين الفقي ضمن الحضور.

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح الدورة ال ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تقام خلال الفترة من ١وحتي ٥ أكتوبر الجاري.





حفل حفل الافتتاح بمكتبة الاسكندرية من نجوم الفنانين ليلى علوي ونرمين الفقي وخالد زكي ومحمود حميدة وإلهام شاهين ومدحت صالح ومحمد رياض ومنال سلامة والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج عمر عبدالعزيز ومحمد عبد العزيز وعلى بدرخان وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما وصبري فواز وسلوى محمد علي وحنان مطاوع وزوجها.





وبدء الحفل بأوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، فكرة وإخراج محمد مرسي، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم الاستعراض محمد ميزو، فيديو وجرافيك محمد المأموني، أشعار د. محمد مخيمر، مخرج منفذ محمد طوسون، مكياج وملابس مارينا مجدي، ديكور محمد البرشومي،بطولة محمد عوض - دانا وائل ومجموعة كبيرة من شباب وشابات المسرح بالإسكندرية، راقصون: فرقة ميزو الاستعراضية.

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