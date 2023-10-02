أبيضx أسود.. جومانا مراد تثير الجدل بإنوثتها من مهرجان الإسكندرية







شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها .









وظهرت جومانا مراد بإطلالة متميزة ومحتشمة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام فستانابيض فى اسود ذات وردة على الصدر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز جومانا مراد دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





تكريم مدحت صالح وحنان مطاوع وخالد زكي بافتتاح مهرجان الإسكندرية ... حميدة وليلى علوي ونرمين الفقي ضمن الحضور





حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح الدورة ال ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تقام خلالالفترة من ١وحتي ٥ أكتوبر الجاري.





حفل حفل الافتتاح بمكتبة الاسكندرية من نجوم الفنانين ليلى علوي ونرمين الفقي وخالد زكي ومحمود حميدة وإلهام شاهين ومدحت صالحومحمد رياض ومنال سلامة والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج عمر عبدالعزيز ومحمد عبد العزيز وعلى بدرخان وخالد عبد الجليلمستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما وصبري فواز وسلوى محمد علي وحنان مطاوع وزوجها.





وبدء الحفل بأوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، فكرة وإخراج محمد مرسي، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم الاستعراض محمد ميزو،فيديو وجرافيك محمد المأموني، أشعار د. محمد مخيمر، مخرج منفذ محمد طوسون، مكياج وملابس مارينا مجدي، ديكور محمد البرشومي،بطولة محمد عوض - دانا وائل ومجموعة كبيرة من شباب وشابات المسرح بالإسكندرية، راقصون: فرقة ميزو الاستعراضية.