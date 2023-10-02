أخبار مصر على مدار 24ساعة.. البابا تواضروس يخص صدى البلد برسالة صوتية

أخبار مصر.. أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يد بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبنى... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس في رسالة صوتية لصدى البلد: المصريون مدعوون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم صورة لمصر أمام العالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يد بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبنى والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبنى الوطن، والتخازل والكسل لا يبني الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوين للمشاركة في الانتخابات الهامة جدا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

قائد الجيش الثاني الميداني: قادرون على أداء أية مهمة بكفاءة واقتدار

أكد اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميداني لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

معرفش حاجه اسمها 2030.. السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من المشروعات خلال 2025

طالب الرئيس السيسى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفًا "أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

السيسي يوجه بضرورة معالجة قانون الإيجارات القديمة للاستفادة من الوحدات السكنية الشاغرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة قانون الإيجارات القديمة نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة لأن القانون لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر .

السيسي يحذر من الحرب الحديثة لهدم الدول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أصبح لدينا وعي حقيقي حول فكرة الأمن القومي لن ينظر المصريون إلى مشروعاتنا على أنها كثيرة أو غير ضرورية .

مصر تبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقطاع الصحي وتوفير أجهزة لمرضى النخاع الشوكي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى مصر «مايكل كارون»، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات في جميع قطاعات النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه| إليك التفاصيل

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن”، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات.

"مصر الخير" تقيم احتفالات خاصة في أول أسبوع دراسي لطلاب المدارس المجتمعية

تقيم مؤسسة مصر الخير، بدءا من اليوم الأحد أول أكتوبر، وطوال الأسبوع الأول للعام الدراسي، احتفالات خاصة لطلبة وطالبات المدارس المجتمعية، تشجيعا لهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وتتنوع الاحتفالات ما بين أنشطة ترفيهية وألعاب، مع استقبال الطلاب بالحلوى والورود مع أول يوم دراسي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

طفرة صناعية بمبادرة رئاسية.. تطوير 281 مركز تجميع ألبان للحصول على كوب لبن نظيف

استعرض وزير الزراعة، السيد القصير، اليوم الأحد، تفاصيل تطوير مراكز الألبان والثروة الداجنة في مصر، خلال السنوات الماضية.

حكاية وطن.. كامل الوزير يكشف عن مشروع تاريخي

كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، الأحد، عن مشروع تاريخي سوف تشهده منطقة أبو سمبل لأول مرة في تاريخها.

الكشف عن المئات من جرار النبيذ في منطقة أم القعاب بأبيدوس.. صور

نجحت البعثة الأثرية المصرية، الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة "مريت نيث" من الأسرة الأولي بمنطقة أم القعاب بأبيدوس بسوهاج في الكشف عن المئات من الجرار المغلقة والتي لم تفتح من قبل، يوجد بداخلها بقايا من النبيذ بالإضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.