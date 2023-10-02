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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بزيادة التسويق والتغطية الإعلامية للمشروعات التنموية

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التسويق والتغطية الإعلامية للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها ، لعرض كم الجهود المبذولة.

 

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قائلًا "الناس بتقول إن الدكتور علي  مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".


جاء سؤال الرئيس السيسي خلال جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.



ورد وزير التموين: "ده من تأشير السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار، ولما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل، والنهارده البصل ابتدى ينزل، وأنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".
 

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