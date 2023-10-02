وزير الري: نفذنا مشروعات بقيمة 261 مليار جنيه في 9 سنوات

أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه في 9 سنوات.

أضاف سويلم خلال كلمته في جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، بمؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي ، أن هناك مئات الآلاف من الأيدي العاملة عملت في المشروعات .

وتابع :" نفذنا 340 بئر ماء في دول حوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية، جزء كبير منها يدار في الطاقة الشمسية في كينيا وتنزانيا و السودان أبرزها للاستخدامات المختلفة ونشارك في انشاء المراسي النيليلة و تطهير الحشائش ، بالإضافة الي المشاركة في تدريب الالاف من الزملاء و الاخوة الأفارقة" .

