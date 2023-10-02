عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي: كل مليون مواطن زيادة يحتاجون مليار متر مكعب من المياه

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اتبعت أسلوب علمي مواجهة الموضوع تأثير السيول المدمرفي طابا ، قائلا:"  المشروعات اللى اتعملت بخطة الجسور والسدود في طابا، اتعملت من 7 سنوات، وكل سنة كانت تأتى سيول وتدمر طريق ونصلحه بمليار جنيه، مشروعات الحماية تكلفت 4 أو 5 مليارات".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: " كل مليون مواطن زيادة في السكان، يحتاجون مليار متر مياه".

وتابع الرئيس السيسي: “2040 قد نكون 150 مليون، في هذا الوقت سنحتاج  150 مليار متر مياه، فكيف سنأتى بها؟، إذا أردت عمل محطات تحلية لمليون سيكلف أرقاما ضخمة للغاية غير موجودة ولن تكون”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

السيسي لوزير التموين: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

السيسي يفاجئ المصريين بشأن مخطط لإسقاط الدولة.. وهؤلاء المتهمون

الرئيس السيسي لـ وزير التموين أين السيطرة على الأسعار؟.. ورد مفاجئ من مصيلحي

ترشيحاتنا

أول تعليق من الولايات المتحدة بشأن الهجوم الإرهابي في تركيا

الرئيس السيسي: كل مليون مواطن زيادة يحتاجون مليار متر مكعب من المياه

حكاية وطن .. وزير الري: أنقذنا قلعة قايتباي من الانهيار بفتح ممرات

السيسي: أقول لكل مواطن مصري البلد دي بلدنا كلنا ولازم نحافظ عليها

معالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل.. أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

قراءة سورة الإخلاص 11 مرة وهبة ثوابها للأموات.. فضل عظيم يغفله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

بعمق 60 مترا.. حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان بعد زلزال المغرب

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ