الرئيس السيسي: كل مليون مواطن زيادة يحتاجون مليار متر مكعب من المياه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اتبعت أسلوب علمي مواجهة الموضوع تأثير السيول المدمرفي طابا ، قائلا:" المشروعات اللى اتعملت بخطة الجسور والسدود في طابا، اتعملت من 7 سنوات، وكل سنة كانت تأتى سيول وتدمر طريق ونصلحه بمليار جنيه، مشروعات الحماية تكلفت 4 أو 5 مليارات".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: " كل مليون مواطن زيادة في السكان، يحتاجون مليار متر مياه".

وتابع الرئيس السيسي: “2040 قد نكون 150 مليون، في هذا الوقت سنحتاج 150 مليار متر مياه، فكيف سنأتى بها؟، إذا أردت عمل محطات تحلية لمليون سيكلف أرقاما ضخمة للغاية غير موجودة ولن تكون”.