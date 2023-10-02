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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس السيادة السوداني يتفقد معبر أرقين.. ويوجه حكومة الولاية الشمالية بتذليل العقبات

صدى البلد

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه والي الشمالية الباقر أحمد علي، معبر أرقين بمدينة وادي حلفا، ووقف على المشكلات التي تواجه المواطنين بالمعبر، وجهود حكومة الولاية في تذليلها.

 


وذكر إعلام مجلس السيادة - في بيان - أن البرهان وجَّه، في إطار زيارته للولاية الشمالية، حكومة الولاية بالإسراع في معالجة المشكلات بمعبر أرقين، وتهيئة بيئة العمل بالمعبر، وذلك لتسهيل حركة الصادر والوارد وانسياب الحركة التجارية.. مؤكدًا ضرورة معالجة مشكلة تكدس البضائع في المعبر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

 


كما وجَّه رئيس مجلس السيادة بضرورة العمل بـ"أورنيك 10" وكذلك بنظام التسويات لإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، وذلك في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.
 

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