إلغاء قانون المساعدات.. الولايات المتحدة توجه صفعة لـ أوكرانيا بشأن إمدادات الأسلحة

أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت العمل بقانون "الإعارة والتأجير لـ أوكرانيا" الذي كان يعمل حتي 30 سبتمبر الماضي.

ووفقا للصحيفة الأوكرانية، كان يعطي هذا القانون الحق للرئيس الأمريكي في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدون دفع مسبق.

واستخدمت الولايات المتحدة هذا القانون في الحرب العالمية الثانية عندما كانت تزود حلفاءها بالأسلحة والمساعدات، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، دون دفع مسبق.

ولفتت الصحيفة الأوكرانية إلى أن واشنطن لم تستخدم هذا القانون مطلقا مع أوكرانيا، حيث تتلقي كييف الأسلحة الأمريكية والمساعدات بدون استخدام قانون الإعارة والتأجير ولكن في إطار برامج أخرى دون الحاجة إلى دفع ثمنها على الفور.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لتسهيل عملية تقديم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا، حيث ينص مشروع القانون على أن بايدن قد يطلب من إدارته في العامين الماليين 2022 و2023، توفير المعدات والممتلكات العسكرية للاستخدام المؤقت من قبل حكومة أوكرانيا أو دول أوروبا الشرقية للمساعدة على زيادة القدرة الدفاعية.