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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب النفوذ.. الولايات المتحدة تتلقى صفعة قوية من جيرانها بسبب روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، إن روسيا تقدر الموقف المستقل لدول أمريكا اللاتينية بشأن الصراع الأوكراني.

 

وأضاف شيتينين على هامش مؤتمر روسيا وأمريكا اللاتينية، ردا على سؤال عما إذا كانت دول القارة تتفهم موقف روسيا من الصراع الأوكراني: "دول أمريكا اللاتينية والقوى السياسية الموجودة هنا تبدي اهتماما باتباع سياسة مستقلة وهذا هو الشيء الأساسي".

 

وتابع شيتينين: "عندما يكون الموقع من الصراع في أوكرانيا مستقلاً، فبذلك تكون هذه الدول شركاء جيدون للحوار وتطوير أرضية مشتركة"، لافتا إلى أن موسكو تقدر الدول التي جاءت إلى هذا المؤتمر.. وأكد أن معظم أصدقاء روسيا وشركائها في أمريكا اللاتينية لديهم فهم واضح لمصالحهم الوطنية، مضيفا أن موسكو ستتحدث معهم وستطور أرضية مشتركة ورؤية مشتركة للعمليات الحالية في عالم اليوم، سواء في الاقتصاد أو في الاقتصاد أو السياسة".

 

وأوضح شيتينين أن موقف أوكرانيا والدول الغربية من الصراع هو المشكلة، وليس المقترحات نفسها، لافتا إلى أن روسيا حددت بوضوح موقفها والاستعداد للحوار السياسي والبحث عن سبل لحل الوضع مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية منذ البداية، ولكن الجانب الآخر ليس مستعدا لذلك.

 

ويعقد المؤتمر البرلماني الدولي الأول بين روسيا وأمريكا اللاتينية في موسكو في الفترة من 19 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بمبادرة من مجلس الدوما الروسي.

 

ويناقش برلمانيون من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وممثلو مجتمع الخبراء والشخصيات العامة والدبلوماسيون القضايا ذات الصلة بجدول الأعمال البرلماني العالمي مع نظائرهم في روسيا.

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