بعد إعلان الجمهوريين ترشحه للانتخابات.. ترامب يقف أمام محكمة نيويورك اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اليوم الأثنين، أنه سيمثل أمام المحكمة اليوم في نيويورك في إطار قضية الاحتيال التجاري.

وقال ترمب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، إنه سيمثل اليوم أمام المحكمة في دعوى أقامها مكتب مدعي عام نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأحد، إن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في حياة الأمريكيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة حالتها تتدهور ولكننا سنجعلها عظيمة من جديد.

وقال ترامب: "سنسحق بايدن "الفاسد" في الانتخابات المقبلة".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 وسيفوز بها.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أعتقد أن ترامب سيكون مرشحنا، وسيفوز؛ لأن سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".