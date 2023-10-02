عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان الجمهوريين ترشحه للانتخابات.. ترامب يقف أمام محكمة نيويورك اليوم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اليوم الأثنين، أنه سيمثل أمام المحكمة اليوم في نيويورك في إطار قضية الاحتيال التجاري.

وقال ترمب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، إنه سيمثل اليوم أمام المحكمة في دعوى أقامها مكتب مدعي عام نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأحد، إن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في حياة الأمريكيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة حالتها تتدهور ولكننا سنجعلها عظيمة من جديد.

وقال ترامب: "سنسحق بايدن "الفاسد" في الانتخابات المقبلة".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 وسيفوز بها.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أعتقد أن ترامب سيكون مرشحنا، وسيفوز؛ لأن سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

يهدد الديمقراطية في أمريكا والعالم.. بايدن يفتح النار علي ترامب

دونالد ترمب الرئيس الأمريكي السابق نيويورك الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

17 حالة اختناق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

موضوعات متعلقة

ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في حياة الأمريكيين.. وسنسحق بايدن "الفاسد"

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

يهدد الديمقراطية في أمريكا والعالم.. بايدن يفتح النار علي ترامب

قد يحضر شخصيا.. جلسة جديدة لمحاكمة ترامب في نيويورك

ترامب يهاجم ساخراً منافسيه الجمهوريين في خطاب أمام مؤيديه في كاليفورنيا|شاهد

بينهم ترامب.. اتهامات لموظف بسرقة وتسريب ثروات الأثرياء

ترشيحاتنا

المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.. فيديو

صحف السعودية| حريق يلتهم مبني مديرية أمن الإسماعيلية في مصر.. القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين درع السِند 2023 مع باكستان

بعد إعلان الجمهوريين ترشحه للانتخابات.. ترامب يقف أمام محكمة نيويورك اليوم

ارتفاع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصًا

القوات المسلحة تدفع بطائرتين لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

القوات المسلحة تدفع بسيارات الإطفاء لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحى.. طريقة اللانشون البيتى

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

بسبب الجنسية| ابن أنغام يضعها بمرمى النيران.. والإعلام الكويتي يهاجمها

بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ