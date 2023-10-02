حدث ليلا| حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حريق هائل يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية ،والأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة. القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في منطقتين ومصرع 300 جندي، وروسيا تعلن أول إجراء بشأن الدول الجدد في البريكس.

حالة من الرعب والفزع انتابت الجميع بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية بعدما نشب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم بمبنى مديرية الأمن.

ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الاولى للحريق والتي انتشرت بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

يبحث الملايين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من هيئة الأرصاد الجوية اليوم ثاني أيام الدراسة في العام الجديد، بالتزامن مع انخفاض الحرارة الملحوظ الذي تشهده البلاد، إذ تتراجع درجات الحرارة وتسجل الصغرى أدنى مستوياتها على سانت كارتين بنحو 15 درجة فقط.

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين عن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ،وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

أعلن المتحدث باسم المجموعة الجنوبية العسكرية الروسية، جورجي مينيساشفيلي، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك باخموت وأفدييفكا.

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ششتينين، إن المهمة الرئيسية لرئاسة روسيا قمة مجموعة البريكس في عام 2024، ستكون تحديد شكل مشاركة الدول الأعضاء الجديدة.