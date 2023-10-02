عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حريق هائل يلتهم  مديرية أمن الإسماعيلية ،والأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة. القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في منطقتين ومصرع 300 جندي، وروسيا تعلن  أول إجراء بشأن الدول الجدد في البريكس.

 

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حالة من الرعب والفزع انتابت الجميع بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية بعدما نشب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم بمبنى مديرية الأمن. 

 ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الاولى للحريق والتي انتشرت بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

يبحث الملايين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من هيئة الأرصاد الجوية اليوم ثاني أيام الدراسة في العام الجديد، بالتزامن مع انخفاض الحرارة الملحوظ الذي تشهده البلاد، إذ تتراجع درجات الحرارة وتسجل الصغرى أدنى مستوياتها على سانت كارتين بنحو 15 درجة فقط.

 

الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين عن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ،وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

 

مصرع 300 جندي.. القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في منطقتين

أعلن المتحدث باسم المجموعة الجنوبية العسكرية الروسية، جورجي مينيساشفيلي، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك باخموت وأفدييفكا.

 

من ضمنهم مصر.. أول إجراء من روسيا بشأن الدول الجدد في البريكس

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ششتينين، إن المهمة الرئيسية لرئاسة روسيا قمة مجموعة البريكس في عام 2024، ستكون تحديد شكل مشاركة الدول الأعضاء الجديدة.

حدث ليلا حريق مديرية امن الاسماعيلية البريكس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

دموع ودعوات ولحظات صعبة.. مشاهد إنسانية من حريق الاسماعيلية اليوم

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعلية إلى 27 حالة.. فيديو وصور

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

محمد الباز يعلن رحيله عن قناة النهار على الهواء

هشام نصر: الزمالك بيتي الأول.. وانتخابات النادي الماضية ليست عادلة

تماره أجمل وأروع أميرة هشام عباس يهنئ ابنته بمناسبة عيد ميلادها شاهد

القوات المسلحة تدفع بسيارات الإطفاء لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن

25 مصابا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية بدون وفيات.. تفاصيل

خطوات شحن عداد الكهرباء بالفيزا من البيت

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

للشهر السابع على التوالي ..استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم

السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات بأسعار رمزية للطلبة على بعض القطارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي.. ليلي علوي تثير الجدل بجمبسوت ملفت|شاهد

بعائد 65%| بشرى سارة للمواطنين أفضل شهادة إدخار بالبنوك

صحى.. طريقة اللانشون البيتى

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ