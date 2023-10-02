"الأهرام": قوة الدولة والخطاب الرئاسي..أهم ما يبرزه مؤتمر "حكاية وطن"

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن من أهم ما أبرزه مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق أمس الأول /السبت/ بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو قوة خطاب الدولة والخطاب الرئاسي، على نحو ما تمثل في الاستعراض القوي والأمين لما شهدته مصر منذ عام 2014، بمنطق وعقل الدولة، وليس بمنطق المصالح الضيقة والفردية.



وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "خطاب الدولة في (حكاية وطن)" - أن الأزمة الاقتصادية في مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، كانت قد وفرت الوقود لبعض الوقت لأصحاب الدعايات السلبية، الساعين للنيل من العزيمة الوطنية الماضية في طريق البناء والتنمية، ولكن بمجرد أن تعقد الدولة مؤتمرًا وطنيًا للتقييم الشامل ومكاشفة المصريين بشأن الأوضاع الوطنية وحجم الإنجازات بشكل علمي وموضوعي، يتراجع أصحاب هذه الدعايات وينزووا في حجمهم الضئيل.



وأشارت إلى أن ذلك ما ركزت عليه كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، التي أكدت أن خطاب الدولة والخطاب الرئاسي لا يتغير في أهدافه وطموحاته لمصر، وإن تنوع في محتوياته وقدراته الإقناعية؛ فهو خطاب تحركه الغيرة على وضع مصر والمصريين، ويتملكه الحلم بأن تكون مصر في المقام الذي يناسب المكانة التي تستحقها بين الأمم، لذلك دعا الرئيس لمزيد من الصبر والقوة في وجه المعاناة.



وأوضحت "الأهرام" أن الشئ الأساسي الذي يدفع المصريين للصبر وتلبية نداء الواجب الوطني مع الرئيس سيبقى ما يجدون فيه من التحلي بروح المسئولية وصون الأمانة والوعد الصادق ببناء مصر.