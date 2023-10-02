موبايلات جديدة من Nokia هتعيش معاك العمر كله

أطلقت نوكيا هاتفين صناعيين بتصميم متين. تم تصميم Nokia HHRA501x و Nokia IS540.1 للتطبيقات الصناعية حيث تكون الصلابة مطلوبة. تتعاون نوكيا مع الشركة الألمانية i.safe MOBILE Gmbh لتقديم الهاتفين الجديدين.

تم تصنيف هاتفي نوكيا المتينين الجديدين ويتشاركان نفس المنصة التقنية. لقد نجح كلا الهاتفين بعد نظام اختبار صارم. تمت الموافقة عليهم على أنها تلبي متطلبات الاتصال للصناعات مثل التعدين والنفط والغاز والمواد الكيميائية. يمكن استخدام Nokia HHRA501x و Nokia IS540.1 بأمان في الأماكن التي توجد فيها مخاطر انفجار بمستويات مختلفة. يمكن استخدامها في ATEX Zone 1 أو ATEX Zone 2. كما تدعم الهواتف نطاقات التردد الضرورية ، حيث حصلت على الشهادات اللازمة.

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يأتي Nokia IS540.1 بشاشة 6 بوصة مع حماية Gorilla Glass 3. يحتوي على شريحة Qualcomm QCM6490 ثنائية النواة مع مقاييس أداء مماثلة لـ Snapdragon 778. يأتي الطراز مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي. يشمل إعداد الكاميرا في Nokia IS540.1 كاميرا خلفية بدقة 48MP مع ضبط تلقائي للصورة وكاميرا أمامية بدقة 5MP. يحتوي الهاتف على بطارية قابلة للإزالة بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة على الرغم من عدم تحديد مدتها المتوقعة. يشبه هاتف Nokia IS540.1 هاتف Nokia 800 Tough ولكن مع بعض التحسينات والشعار الجديد.

لم يتم إصدار البصريات الكاملة لهاتفي نوكيا الذكيين المتينين بعد. كما أن معلومات الأسعار والتوافر للهاتفين المتينين غير معروفة في هذا الوقت.