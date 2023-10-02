الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: كريم أحمد عبيد، ومحمد فوزي عبيد، ومجد وديع عبيد.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عيد "العرش" اليهودي، قيودا على الفلسطينيين في القدس وأراضي الـ48.

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

عيد "العرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنكيل بالفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حيث دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد لمناسبة تلك الأعياد.