حملات رقابية لإزالة التعديات والإشغالات في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي بنطاق حي أول المنتزه؛ لضبط المخالفات والإشغالات وثبات الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية.



وبحسب بيان حي أول المنتزه، اليوم /الاثنين/، أسفرت الحملات عن تحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه، والتحفظ على 509 حالات إشغال متنوعة، وتحرير 25 محضرا وإنذارا (صحة، تموين، أمن صناعي، شئون بيئة، رخص محلات وقوى عاملة)، وإغلاق 14 محلا تجاريا ومنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية.



وأكد رئيس الحي استمرار تكثيف الحملات الرقابية، لفتح الطرق العامة وتسهيل حركة المشاه والمركبات والتصدي للتعديات ومراقبة الأسواق حرصا على صحة وسلامة المواطنين.