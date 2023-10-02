المؤسسات الأمنية الإسرائيلية توصي بمواصلة التسهيلات الاقتصادية لغزة

كشفت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، عن توصيات الشاباك والجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي بشأن قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية إن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أوصت باستمرار التسهيلات الاقتصادية في غزة من أجل الحفاظ على السلام في القطاع.

جاء ذلك في أعقاب مداولات أمنية عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن يولآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي ورئيس الشاباك، رونين بار، وضباط في هيئة الأركان العامة.

ووفقا للقناة العبرية فقد شملت المناقشات تقييما لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات مع التركيز على الشأن الإيراني.

وبحسب القناة فأن أوساطا داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، لافته إلى أن هناك أيضا ضغوط من دولية للتحرك بشأن هذه القضية.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم التعامل بـ"إيجابية" مع هذا المطلب، "عندما يتم استعادة حالة الاستقرار والهدوء" في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة على طول السياج الفاصل.