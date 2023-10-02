تداول 17,000 طن من البضائع في موانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ اليوم حركة نشطة للبضائع والركاب. وتم تداول ما يزيد عن 17,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة في موانئ الهيئة، بما في ذلك وصول 4000 طن من الحديد عبر ميناء بورتوفيق، ووصول 750 سيارة بوزن 1500 طن عبر نفس الميناء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن، حيث تم تسجيل وصول 1200 راكب وتداول 575 شاحنة و891 سيارة. تشهد موانئ الهيئة حاليًا إعدادات لاستقبال سفينتين جديدتين، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما غادرت ثلاث سفن أخرى، أمل، الحرية، وبوسيدون اكسبريس.

وفي سياق متصل، سجل ميناء نويبع تداول 1000 طن من البضائع و107 شاحنات، حيث تستمر الرحلات المكوكية للسفن (وصول وسفر). ولم يقتصر الحركة على الواردات فقط، بل شملت أيضًا الصادرات بوصول 8000 طن من البضائع و329 شاحنة و52 سيارة.