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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد أجنحة معرض إكسبوتك 2023 الدولي| شاهد

صدى البلد

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أجنحة المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى الجانب الألمانى.

 

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:    السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه واداره المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهوريه مصر العربية. ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.

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