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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة المصابين بحريق مديرية الأمن.. صور

صدى البلد

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتفقد حالة المصابين بحريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع في ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث اطمئن على الوضع الصحي لهم موجهًا بتوفير كافة سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي استقبل حالات المصابين جراء الحريق، حيث تنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وحروق وتم خروج عدد من حالات الاختناق البسيطة فور تلقيهم الإسعافات الأولية.

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وكان محافظ الإسماعيلية قد تلقى بيانًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فور حدوث الحريق وعلى الفور توجه لمكان الحادث؛ لمتابعة سير إجراءات إطفاء الحريق من قِبَل الحماية المدنية، وتواجد سيارات الإسعاف لسرعة إنقاذ المصابين وتلقيهم الإسعافات الأولية.

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية وعدد من القيادات التنفيذية.

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