أمناء العربي لحقوق الإنسان يقف دقيقة حدادا على ضحايا إعصار درنة

أعرب مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة ليبيا في ضحايا الإعصار والفيضانات بدرنة التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات،مؤكدا تضامنه الكامل مع دولة ليبيا في هذا المصاب الجلل.

جاء ذلك خلال الإجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد "رئيس البرلمان العربي "حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا .

وأعرب العسومي -في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع ، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم ،سائلا المولى العلي القدير أن يرحم الضحايا ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.