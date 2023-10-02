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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتحويل المؤسسات رقميا.. انعقاد «منتدى دل تكنولوجيز» بورش عمل وجلسات تعليمية| اليوم

صدى البلد

ينعقد منتدى دل تكنولوجيز اليوم فى  القاهرة ليكون الحدث السنوي الأهم الذي يجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع في البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني. ونظرًا لأهمية التحول الرقمي كونه أصبح على رأس أولويات الجهات الحكومية والشركات في مصر، فقد جددت الشركة التزامها بتزويد عملائها بالتقنيات المتقدمة التي تعزز استمرارية الأعمال والنمو.


سيستضيف المنتدى  ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية حيث سيتناول المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تعزز التحول الرقمي للمؤسسات وتسرع وتيرته.

 كما سيتمكن المشاركون من معرفة المزيد حول أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، والسحابة المتعددة كخدمة، والتقنيات الحديثة والآمنة، وعمليات صنع القرار القائم على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الأمن السيبراني من خلال جلسات فرعية تعليمية وتجارب تفاعلية.


وتعليقًا على هذه المناسبة، قال طارق هيبة، مدير عام الشركة في مصر وليبيا: "لعبنا دورًا حاسمًا في دعم التحول الرقمي في مصر من خلال الابتكار والتعاون. 

 

نحن نؤمن بدور التكنولوجيا في إطلاق العنان لإمكانات لا مثيل لها وخلق مستقبل أفضل للجميع.

 ويتيح المنتدى الفرصة لتحسين مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المصرية في رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مزدهر."
 

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