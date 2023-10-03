اليوم.. انطلاق أولى جلسات الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ اعمال الجلسة الإجرائية الأولى، اليوم الثلاثاء، تليها عدة جلسات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع .

وتشهد الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول ، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما يدعو رئيس المجلس خلال الجلسة البرلمانية الأعضاء إلى التوجه للأمانة العامة لتسجيل رغباتهم لعضوية اللجان البرلمانية .

وتشهد الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، إجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وإعلان النتائج .