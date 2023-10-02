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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال يد الأهلي يلتقي فريق جي اس كي الكونغولي ببطولة أفريقيا

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق جي اس كي الكونغولي» في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو. 

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو مواصلة العروض القوية في البطولة.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل استمرار الانتصارات والمنافسة بقوة على اللقب.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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