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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه الاتحاد الليبي في البطولة العربية للسلة

صدى البلد

يواصل اليوم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مبارياته في البطولة العربية للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، عندما يلتقي اليوم الاثنين مع نظيره فريق الإتحاد الليبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة الريان، ضمن ثاني جولات الدور التمهيدي من البطولة. 

ومن المقرر أن يعقد الإسباني اوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة ومراجعة المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء. كان فريق رجال سلة الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة ٩٢-٧٧.


وظهر الأهلي بمستوى مميز للغاية في لقاءه الافتتاحي بالبطولة وحرص أوجستي بوش المدير الفني على تدوير مشاركة اللاعبين، في ظل حالة الإجهاد بعد المشاركة مؤخرًا في كأس العالم للأندية بسنغافورة، والتي احتل خلالها الفريق المركز الرابع بالبطولة.

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