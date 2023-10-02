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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحديث خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه بالتعاون مع فوري دهب

صدى البلد

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بروتوكول تعاون مع شركة "فوري دهب" بحضور وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة فورى دهب، في ضوء تعزيز الشركة القابضة لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع الالكتروني لفواتير المياه  للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تلك البروتوكولات تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنة وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصرى، بالإضافة للتطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة.

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