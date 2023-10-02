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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصباغ يطالب بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة واتخاذ القرار

ممثل الشباب في الجمعية
ممثل الشباب في الجمعية العامة أحمد الصباغ

طالب ممثل المجموعة الرئيسية للشباب والأطفال في الاجتماعات رفيعة المستوى بالجمعية العمة للأمم المتحدة، "أحمد الصباغ"، بضرورة تمكين الشباب في عمليات ليس فقط صناعة القرار ولكن اتخاذها ومراجعتها، وإشراك العديد من الشباب داخل الدوائر الحكومية والمحلية في الدول الأعضاء كافة، لتحقيق ربط أشمل بين مجموعات الشباب حول العالم.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن هذه المجموعة تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 كآلية مفوضة للشباب لتمكنهم من عملية دراسة السياسات والتفعيل واتخاذ القرار داخل أطر الأمم المتحدة منذ ذلك العام وحتى اليوم.


كما أن المجموعة الرئيسية للشباب والأطفال هي "آلية ذاتية التنظيم شُكلت بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإشراك الشباب بشكل ذي مغزى" في عمليات محددة تقوم بها الأمم المتحدة، والمجموعة كانت حاضرة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بممثلين من مختلف مناطق العالم، وتضم المجموعة في عضويتها شبابا ومنظمات مجتمع مدني معنية بشؤون الشباب والأطفال وتعمل على نقل صوتهم إلى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المختلفة.


وشدد مسؤول التنسيق الإقليمي بشأن الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة،" أحمد الصباغ"، على مدى الحاجة للتأكيد على دور الشباب وتمكينهم مع اقتراب قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة العام القادم.


وأوضح "أحمد الصباغ"، أن الشباب مكون مهم في عمليات كافة الأطراف الدولية لدى الأمم المتحدة، والمجموعة الرئيسية للشباب والأطفال تهتم بمد جسور التواصل ما بين كل مجموعات الشباب والمنظمات التي تهتم بهم وبمستقبلهم وإنمائهم وحقوقهم، والأمم المتحدة بكافة أجهزتها المعنية والأطر والأعراف الدولية الموجودة داخلها.


وأكد "أحمد الصباغ"، أنه مع اقتراب قمة المستقبل المقررة العام القادم، هناك أهمية للنظر في تقرير الأمين العام "خطتنا المشتركة" والتي تبرز أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار، والتي تهتم أيضا بإشراكهم في عملية صنع واتخاذ ومراجعة القرار وإشراك العديد من الشباب داخل الدوائر الحكومية والمحلية في الدول الأعضاء كافة.


وقال المسؤول الإقليمي، أعتقد أن الرسالة هي أنه لا يمكن إغفال دور الشباب فيما سيحدث في المستقبل. الشباب هم المكون الرئيس في المستقبل الذي نرجوه، وبالتالي لا يمكن إلا التعاون معهم وا عطاؤهم مساحة أكبر وإشراكهم بشكل أكثر من تصويري، إشراكهم بشكل فعال في دوائر الحوكمة والدوائر المحلية لدى الدول

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