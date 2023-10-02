400 ألف يواجهون الجوع | إعلان صادم من برنامج الغذاء العالمي

حث البروفيسور كيندى ماكين مدير عام برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الدول المانحة على تعظيم إسهاماتها في تمويل أنشطة الصندوق.

وقال في تصريحات له في روما عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها ( 79 ) إن الأمر المؤسف " هو اعتذار بعض كبار المانحين للبرنامج عن تقديم المزيد من الدعم التمويلى بينما ابلغ آخرون بأن إسهامهم في موازنة البرنامج للعام 2024 ستكون اقل من المعتاد ".



وكشف مدير عام برنامج الغذاء العالمي عن أن كل تراجع نسبته 1 % في موازنة البرنامج للعام القادم ستؤدى إلى إلحاق 400 ألف إنسان حول العالم بقاطرة الجوع والهلاك المحقق.

مشيرا إلى أن حجم العجز التمويلي في ميزانية البرنامج للعام الجاري بلغت 60 % وهى النسبة الأكبر في تاريخ البرنامج الذي تأسس قبل ستون عاما ويقع مقره في روما.



وتتوقع التقارير الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي دخول 24 مليون إنسان في العالم إلى مرحلة خطيرة من الجوع خلال ألاثنا عشر شهرا القادمة، وبدرجة تستدعى التدخل الطارئ من جانب وكالات الغذاء المتخصصة وفي مقدمتها برنامج الغذاء العالمي، وترى التقارير كذلك أن ارتفاع أعداد الجائعين في العالم سيكون أعلي بنسبة 50 % خلال العام 2024 / 2025 عن معدلات ارتفاعها الطبيعي.



وكان برنامج الغذاء العالمي قد قلص من أعداد العاملين فيه عدد من بلدان العالم بما يقارب النصف خلال العامين الماضيين لتقليص الانفاق على الأجور بسبب قلة الموارد المالية للبرنامج وهو ما حدث في أفغانستان وبنجلاديش والكونغو الديمقراطية وهاييتى و جنوب السودان و الصومال و سوريا.