وزير الشباب والرياضة يهنئ نور الطيب بعد فوزها بلقب "ساوث ويسترن" للإسكواش

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاعبة المنتخب الوطني نور الطيب، بعد فوزها بلقب بطولة (ساوث ويسترن) للإسكواش، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد فوزها على نظيرتها الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي بنتيجة (3-1).



وأشار الوزير- في بيان، اليوم الاثنين- إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.