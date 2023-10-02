عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 4 آلاف رأس أغنام ضد طاعون المجترات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن  الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم أن إجمالي ماتم تحصينه حتى اليوم  الاثنين، 4 ألاف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

txt

نقيب المحامين يجري جولة تفقدية للمقر الجديد في غرب طنطا

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام و الماعز" يبلغ 41 ألف و688 رأس تقريبا.

txt

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة معوقات محور النعناعية بكفر الزيات

ودعا " أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية  المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الحمله القومية لتحصين الاغنام الحملة القومية الثروة الحيوانية التواصل المباشر الأمن الغذائي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الحاسبات والمعلومات

ترشيحاتنا

طورا لقاحات كوفيد.. كاتالين كاريكو تفوز بجائزة نوبل للطب 2023 مناصفة مع درو وايزمان

الطوابق العليا| تطور مثير في معاينة النيابة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية المحترق

مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

النيابة العامة تعلن أعداد المصابين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

13 عضوا من النيابة العامة يحققون في حادث تفحم مبني مديرية أمن الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الصعود ٥٠ درجة يوميًا ؟

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ