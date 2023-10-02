الشباب والرياضة : تنفيذ أنشطة ترفيهية لذوي لهمم بمحافظة كفر الشيخ

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ أنشطة ترفيهية لذوي الهمم بمركز شباب سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ تضمنت تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية، بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم المنتشرة بمحافظات مصر.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - استمرار الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف" تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.



وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات، وفي ضوء توجيهات وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي بالاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف، وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.