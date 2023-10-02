حلقة نقاشية عن مبادرة حياة كريمة بمعرض القابضة للمياه اكسبوتك الدولى 2023

ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمياه، الذى تنظمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة اكسبوتك الدولية، "مصر للمياه والصرف الصحى والبنية التحتية" اكسبوتك 2023، نظمت الشركة القابضة حلقة نقاشية حاضر خلالها الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، لاستعراض واحدة من أهم المبادرات الحياتية والإنسانية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واحدة من أهم مشروعات التنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية ويطلق عليه " مشروع القرن "، لأن عدد المستهدفين من حياة كريمة هو اضخم عدد يستهدف ضمن برنامج تنموي حيث يصل المستفيدين لنحو 58 مليون مصري ونطاق جعرافي يغطي كل قري مصر بموازنة تقديرية تتخطي التريليون جنيه، بالاضافة الي شموليت التدخلات حيث يتم تنفيذ حزمة من المشروعات لكل قرية مصرية الهدف منها توفير جميع الخدمات التي يحتاجها أهالينا سواء كانت خدمات البنية الاساسية او خدمات التنمية الاجتماعية او مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا داخل القري، لكل هذه الاسباب سمي بمشروع القرن المصري.

وأضاف أن البرنامج في مرحلتة الأولي يستهدف 1477 قرية، واقتربنا من الانتهاء منه بنسبة ما تقرب من 75% من معدلات التنفيذ ومن المنتظر الانتهاء منه قبل 30/12/2023 ومن المتوقع أن المشروع يقلل من معدلات الفقر المتعدد الابعاد ويرفع معدلات التغطية من الخدمات الي مستويات غير مسبوقة خاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.