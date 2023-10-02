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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضاة الجدد يؤدون مراسم حلف اليمين أمام المجلس الأعلى

صدى البلد

قدم القضاة والقاضيات الجدد بالمحاكم الابتدائية بمقر محكمة النقض بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بأداء مراسم حلف اليمين للجلوس على منصة القضاء أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيلة برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والذى قام بتوجه التهنئة لهم بهذه المناسبة متمنيا لهم بالتوفيق وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي أثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.

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