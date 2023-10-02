ارتفاع عدد الإصابات في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالإسكندرية إلى 52 شخصا

ارتفع عدد الإصابات في حادث تصادم أتوبيس بعدد من السيارات على الطريق الصحراوي قبل مدخل منطقة عبد القادر، غربي الإسكندرية إلى ٥٢ شخصا .



وجرى نقل المصابين الي مستشفيات العامرية، وجمال حماده، وجمال عبدالناصر وبرج العرب، لتلقي العلاج اللازم .



وبدأت الواقعة، عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة .



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث وتبين تصادم أتوبيس نقل عمالة من منطقة كفر الدوار إلى العامرية ، حيث وقع الحادث أثناء سير الأتوبيس بالطريق الصحراوى قبل مدخل عبد القادر في نطاق دائرة قسم أول العامرية، وتصادم مع عدد من السيارات، مما أدى إلى إصابة 52 شخصا.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.