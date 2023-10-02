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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالاً بنصر أكتوبر.. فتح أبواب متحف السكة الحديد مجاناً يومى الثلاثاء والأربعاء

متحف السكة الحديد
متحف السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إطار المشاركة  بالاحتفال  بالذكرى الخمسين لإنتصار أكتوبر المجيد، فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً . 


ويعد متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم إفتتاحه فى 15 يناير 1933والذى تم اعادة تطويرة وافتتاحة فى مارس 2016ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة ، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة ، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها .

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