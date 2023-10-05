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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مُخزن في الصعيد .. اكتشاف نبيذ فرعوني محفوظ من 5 آلاف سنة

صدى البلد

توصلت  البعثات الأثرية إلى كشف أثري ضخم في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، حيث عثرت على المئات من الأواني المغلقة التي لم تفتح من قبل، بداخلها بقايا من نبيذ يعود عمره لأكثر من 5 آلاف سنة.


 

توصلت البعثة المصرية والألمانية، والنمساوية، العاملة في مقبرة الملكة مريت نيث من الأسرة الأولى لهذا الكشف بمنطقة أم القعاب بأبيدوس في سوهاج، حيث عثرت كذلك على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.


 

وضحت وزارة السياحة والاثار انه تم التوصل لمعلومات تاريخية جديدة عن حياة الملكة مريت نيث وفترة حكمها، وبدراسة نقوش أحد الألواح الذي عثر عليه داخل المقبرة، تم إيضاح أن الملكة كانت تحظى بمكانة كبيرة.

وأضافت أن الملكة كانت مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية، لافتا إلى أن البعثة مستمرة في عملها في محاولة للكشف عن المزيد من أسرار تاريخ وهوية هذه الملكة.

 

وأوضح أستاذ الآثار المصرية القديمة بوزارة السياحة والآثار، مؤمن سعد أن هذا الكشف دليل على أنه لا تزال هناك الكثير من الكنوز التي تركها الفراعنة ولم تكتشف بعد وتبوح بها الأرض المصرية تباعا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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