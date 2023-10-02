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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش تطوير العمل بالمواقف بالتنسيق مع المرور

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مشروع المواقف، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

ويأتي ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المرور، ومديرو إدارات الشئون المالية والشئون القانونية بالمحافظة.

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تناول اجتماع اليوم عددًا من الموضوعات والطلبات والمقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة لمراجعة خطوط السير والرخص وذلك بالتنسيق مع  المرور، فيما تم التأكيد على توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم، بدراسة الطلبات والموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاتخاذ القرار المناسب حيالها ، وذلك وفق القانون وبما يضمن التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الملف.

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