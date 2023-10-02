يغيبون عنا دائما .. منشور مؤثر من فيتوريا بعد خسارة المنتخب الأخيرة

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بسبب هزيمة المنتخب الاخيرة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" روي فيتوريا: للأسف في المعسكرات الأخيرة لم تتح لنا فرصة اختيار أفضل اللاعبين، فدوما كان يغيب عنا مصابون، وهم لاعبون مهمون في الفريق، نأمل أن نكون في الظروف المثلى بحلول موعد كأس الأمم ".

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 أكتوبر الجاري استعدادا لمعسكر الفراعنة، في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من الشهر ذاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.